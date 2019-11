Après l’équipe de France A, c’est au tour de Sylvain Ripoll de donner sa liste pour les Espoirs qui affronteront la Georgie, le vendredi 15 novembre, avant de se déplacer en Suisse le mardi 19.

Dans cette liste, outre le retour chez les Espoirs de l’attaquant lillois passé chez les A Jonathan Ikoné, on retrouve Mattéo Guendouzi, mais aussi Houssem Aouar, Boubacar Kamara, Jeff Reine-Adélaïde et le latéral droit du PSG Colin Dagba notamment. A noter également, les premières convocations d’Andy Pelmard (Nice) et Zaydou Youssouf (ASSE).

La liste complète des Espoirs :

Gardiens : Bertaud (Montpellier), Lafont (FC Nantes), Poussin (Bordeaux)

Défenseurs : Aït Nouri (Angers), Alakouch (Nimes), Kamara (OM), Upamecano (RB Leipzig, ALL), Zagadou (Dortmund, ALL), Pelmard (Nice), Dagba (PSG)

Milieux : Aouar (OL), Bellegarde (Strasbourg), Guendouzi (Arsenal, ANG), Reine-Adélaïde (OL), Soumare (LOSC), Youssouf (ASSE)

Attaquants : Diaby (Bayer Leverkusen, ALL), Edouard (Celtic FC, ECO), Ikoné (LOSC), Mbeumo (Brentford, ANG), Nordin (ASSE)