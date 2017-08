Depuis son départ du SC Bastia en 2017, Florian Raspentino cherche à rebondir. Le natif de Marignane passait cet été un essai à Levadikos, en première division grecque. Un club entraîné par José Anigo, ancien directeur sportif du joueur à Marseille (2012-2014). Mais le club hélénique a décidé de ne pas retenir Raspentino malgré sa période test.

Dans un communiqué, le club a déclaré que « les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord ». Levadiakos aurait été le 10e club de Florian Raspentino depuis que le joueur a commencé sa carrière professionnelle. En plus de Marseille et Bastia, le milieu offensif a notamment évolué au FC Nantes (2011-2012), Au Stade Malhberbe de Caen (2014-2015) ou encore à Brest et Dijon.