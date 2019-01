Le FC Dallas a annoncé ce mercredi que Peter Luccin intégrait le staff technique de l’équipe première sous les ordres de Luchi Gonzalez. L’ancien pensionnaire de Bordeaux, Marseille et Paris officiait la saison passée au centre de formation de la franchise de Major League Soccer.

« Peter nous apportera ses connaissances en tant que joueur au plus haut niveau, ainsi que son instinct dans le vestiaire et sur le terrain », a confié Gonzalez au site officiel. Luccin, qui a terminé sa carrière de joueur au sein de l’écurie texane, possède un diplôme certifié par l’UEFA (licence B).

FC Dallas head coach @LGonzalezFCD has promoted former @FCDallasYouth Academy coaches Peter Luccin and Mikey Varas, as well as current FC Dallas goalkeeping coach Drew Keeshan as his staff.

: https://t.co/GA8LsJ6cvI pic.twitter.com/s8qtli9ep0

— FC Dallas (@FCDallas) January 9, 2019