Quelques jours après avoir été battue par l’Italie (1-3), l’Espagne se devait de réagir. Opposés à la Belgique, également vaincue lors de son entrée en lice, les hommes de Luis De la Fuente se sont longtemps fait peur. Tout avait pourtant bien commencé pour la Rojita, idéalement lancée par Dani Olmo (9e).

Mais les Espagnols ont remis la Belgique dans le match au terme d’un cafouillage qui a profité à Sebastiaan Bornauw (24e). Malgré plusieurs situations chaudes, les coéquipiers de Jesus Vallejo ont dû attendre les derniers instants de la rencontre pour garder la tête hors de l’eau dans cet Euro Espoirs. C’est finalement Pablo Fornals, d’une lourde frappe, qui a trouvé la faille (88e). Une victoire deux buts à un de l’Espagne qui élimine définitivement la Belgique de la course aux demi-finales. Rendez-vous à 21h00 pour le second rendez-vous de ce groupe A entre la Pologne et l’Italie.

