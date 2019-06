Dans le cadre de la 2ème journée du groupe B de l’Euro Espoirs, le Danemark et l’Autriche s’affrontaient à Udine. Victorieuse lors du premier match, la sélection autrichienne souhaitait enchaîner et le Danemark espérait marquer ses premiers points dans la compétition. Les Danois ouvraient le score peu après la demi-heure de jeu par Joakim Maehle bien lancé par Larsen (1-0, 33e).

L’Autriche recollait juste après la pause grâce à Philipp Lienhart qui coupait de la tête un corner de Horvath (1-1, 47e). Les hommes de Werner Gregoritsch manquaient une occasion en or de prendre l’avantage. Baumgartner ratait son penalty (71e) et laissait son équipe sous la menace danoise. Et justement, le Danemark en profitait pour prendre les devants. Sur la droite, Skov distillait un excellent centre pour Joakim Maehle qui ajustait Schlager (2-1, 77e). Dans les ultimes secondes, Olsen en contre-attaque trompait le portier autrichien d’une superbe frappe (3-1, 90+3). Grâce à ce succès, les protégés de Niels Frederiksen recollaient au classement sur son adversaire du soir.

