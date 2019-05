Après avoir concédé le nul en match d’ouverture face à l’Angleterre (1-1, 1ère journée de l’Euro U17 en Irlande), les Bleuets de Jean-Claude Giuntini se sont imposés ce lundi face à la Suède (4-2) après avoir pourtant été menés par deux fois.

L’équipe de France des moins de 17 ans pourra remercier l’attaquant du Paris SG Adil Aouchiche, déjà buteur contre les Britanniques et auteur d’un triplé ce lundi (22e, 40e et 45e), et le prometteur buteur du Stade Rennais Georginio Rutter (80e). Avec désormais 4 points au compteur, la France prend provisoirement la 2e place du groupe B, derrière les Pays-Bas, tombeurs des Three Lions (5-2).