Le 3 novembre dernier, André Gomes (26 ans) se blessait gravement la cheville face à Tottenham. Quatre-vingt-six jours plus tard, le milieu portugais participait à certains ateliers avec ses partenaires lors des séances d’entraînement. Ce dimanche, les Toffees ont annoncé que l’international lusitanien avait joué une heure lors d’une opposition entre l’équipe première et les U23.

Le staff médical a donné son feu vert pour un retour d’André Gomes avec le groupe professionnel. L’intéressé peut désormais participer aux séances d’entraînement sans restriction. Dimanche prochain, Everton se déplace à l’Emirates pour y affronter Arsenal. Carlo Ancelotti en profitera-t-il pour s’appuyer sur l’ancien Barcelonais ?

| Brilliant news on @aftgomes' involvement in today's behind-closed-doors friendly at USM Finch Farm !

He will now continue training with the first team ahead of #ARSEVE next weekend. pic.twitter.com/xR2Zs6y5SV

— Everton (@Everton) February 16, 2020