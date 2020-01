L’image avait choqué toute la planète football. Le 3 novembre dernier, André Gomes s’était gravement blessé à la cheville face à Tottenham. Dans la soirée, les Toffees avaient indiqué que le Portugais souffrait d’une fracture de la cheville droite.

Mais 86 jours seulement après cette blessure, André Gomes a pu retrouver le groupe à l’entraînement. L’ancien joueur du Barça a participé un petit peu avec ses coéquipiers, lui qui suit notamment un programme individualisé. C’était sa première apparition sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une bonne nouvelle pour Everton !

@aftgomes back training with the rest of the lads today

Just days after his injury, Gomes joined the squad for small sections of the first-team session. pic.twitter.com/9QCVIAwLGZ

— Everton (@Everton) January 28, 2020