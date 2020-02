Après avoir été tenu en échec (2-2) sur la pelouse de Shrewsbury (D3) en seizièmes de finale de la FA Cup, Liverpool jouait le replay ce soir à Anfield. Jürgen Klopp sortait une équipe totalement remaniée, uniquement composée de joueurs de l’équipe U23. Et les jeunes pousses des Reds l’ont emporté 1-0.

Le club de League One aura tenu pendant 75 minutes, jusqu’à ce but contre son camp de Williams, qui a envoyé le ballon au fond de ses filets en voulant couper un centre de la tête. On notera aussi la qualification de Derby County face à Northampton (4-2).