Neuf ans. Le 6 août 2011, tout juste passé sous pavillon qatari, le Paris Saint-Germain démarre la saison de Ligue 1 par une défaite à domicile contre le FC Lorient (0-1). Depuis, les Parisiens restent invaincus face aux Merlus, en douze confrontations (11V, 1N). Ce soir, à l’occasion des 1/16es de finale de la Coupe de France, les pensionnaires de Ligue 2 tenteront de créer l’exploit dans une compétition qu’il avait remportée en 2002, contre le SC Bastia. Mais c’est une montagne qui se dresse devant les Bretons, avec un Paris Saint-Germain leader au palmarès, vainqueur de 12 titres en 17 finales.

Pour cette rencontre, Christophe Pelissier choisit de titulariser un 5-4-1, avec un milieu Cabot, Abergel, Le Fée, Wissa et Hamel seul en pointe. En face, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2, avec Rico au but. Une défense composée de Dagba, Thiago Silva, Diallo et Kurzawa. Au milieu, Sarabia et Di Maria occupent les côtés, alors que Paredes et Gueye font la paire dans l’axe. Devant, un duo Icardi-Draxler est titularisé.

Les compositions d’équipes :

Lorient : Nardi - Hergault, Laporte, Saunier, Fontaine, Le Goff - Cabot, Abergel, Le Fée, Wissa - Hamel

PSG : Rico - Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa - Sarabia, Gueye, Paredes, Di Maria - Icardi, Draxler