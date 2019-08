Vendredi soir, le FC Nantes officialisait le départ de son entraîneur Vahid Halilhodzic. Depuis plusieurs jours, le nom de Stéphane Ziani, coach des U19 nantais, revient avec insistance pour succéder au technicien franco-bosnien. Mais les dirigeants nantais souhaiteraient un élément chevronné pour accompagner Ziani sur le banc. Si le nom de Luis Fernandez a filtré, ce dernier nous avait assuré qu’il n’avait eu aucun contact avec les Canaris.

En marge du tournoi Carisport, l’entraîneur des U19 du FC Nantes s’est confié sur les rumeurs qui entourent sa situation personnelle. « Il y a des solutions qui sont cherchées par la direction. Nous, on est toujours à la disposition du club mais on sait ce qu’on aimerait faire et ne pas faire. À partir du moment où il y a un projet cohérent et que tout le monde est convaincu, effectivement, on peut se lancer, » a commenté Ziani dans une interview accordée à Ouest-France.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10