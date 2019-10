Il y a deux semaines, Jürgen Klopp a été élu entraîneur de l’année lors du gala FIFA-The Best 2019. Le technicien allemand a devancé Pep Guardiola et Mauricio Pochettino. Derrière ce trio 100% Premier League, Djamel Belmadi a terminé en quatrième position. Vainqeur de la CAN avec l’Algérie, l’entraîneur des Fennecs a notamment reçu les votes de Didier Deschamps et Cristiano Ronaldo.

En conférence de presse ce mardi, Belmadi a été questionné sur le sujet. Ses propos sont relayés par DZ Foot. « Je ne manque pas d’ambition mais j’ai presque une gêne sur les prix individuels, je ne suis pas assez narcissique pour ça (...) Oui Cristiano Ronaldoa voté pour moi, même Didier Deschamps qui m’a envoyé un courrier qui m’a fait plaisir. Je suis reconnaissant si on estime que notre travail est bon, on s’incline devant un joueur comme Cristiano. La CAN a eu une grosse visibilité ».

