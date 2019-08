Ce mardi, tous les regards étaient braqués vers le XVIe arrondissement de Paris, dans un hôtel où s’est déroulée une réunion au sommet entre les dirigeants du FC Barcelone (Eric Abidal, Javier Bordas et André Cury) et le représentant du Paris Saint-Germain, à savoir Leonardo. Depuis, un certain nombre d’informations ont filtré. Et selon Mundo Deportivo cet entretien de plusieurs heures est désormais terminé. Pour quel bilan ?

Si Marca indique que les Blaugranas sont optimistes, MD affirme que tout le monde est finalement resté campé sur ses positions. Le Barça n’aurait pas proposé autre chose qu’un échange de joueurs sans argent, tandis que le PSG souhaite toujours des liquidités (100 M€) et le duo Coutinho-Semedo (et non Rakitic comme la radio catalane RAC1 l’affirmait). Bref, tout ça pour ça.

