En fin de mercato, la Fiorentina a obtenu le prêt avec option d’achat de Rachid Ghezzal. L’Algérien va donc découvrir la Serie A, lui qui a enchaîné les galères à Monaco et à Leicester après son départ de l’OL. A Florence, il évoluera aux côtés d’un certain Franck Ribéry, arrivé libre quelques jours avant.

En conférence de presse, Ghezzal a avoué être emballé à l’idée de jouer avec Ribery, un footballeur et un homme qu’il respecte beaucoup. « Franck Ribéry est un modèle pour nous les joueurs qui avons grandi en France. Comme nous, il est parti de rien. Il jouait dans son quartier. Il a réussi à percer avec beaucoup de travail et de détermination. Il a joué au plus haut niveau dans l’un des plus grands clubs d’Europe. Bien sûr que pour nous, les joueurs qui avons grandi en France, c’est un modèle ».

