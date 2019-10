Choc à Istanbul, pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, dans le groupe A, où Galatasaray reçoit le Paris Saint-Germain (21h) ! Le Cimbom, qui s’est toujours imposé à domicile en coupe d’Europe face à Paris - Coupe des vainqueurs de coupe 1996/97 (4-2) et Ligue des Champions 2000/01 (1-0) - a débuté sa campagne par un match nul à Bruges (0-0). En face, le PSG souhaite confirmer après son large succès face au Real Madrid.

Pour ce match, toujours privé d’Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Colin Dagba, blessés, de Neymar, suspendu, Thomas Tuchel récupère Kylian Mbappé, mais choisit d’aligner le 4-3-3 vainqueur des Merengues au Parc des Princes. Devant, Angel Di Maria et Pablo Sarabia entourent Mauro Icardi. En face, Fatih Terim propose un 5-4-1 dans lequel on retrouve plusieurs têtes bien connues : au milieu Seri, Nzonzi, Belhanda et devant Falcao.

Les compositions d’équipes :

Galatasaray : Muslera - Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo - Belhanda, Nzonzi, Seri, Babel - Falcao

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Icardi, Di Maria

