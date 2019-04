La saison du LOSC est déjà une grande réussite. Après un maintien obtenu en fin de saison dernière, les hommes de Christophe Galtier réalise l’impensable en se classant en dauphin du Paris Saint-Germain à sept journées de la fin. Avec un jeu collectif bien rodé et des individualités performantes, les Dogues visent plus que jamais la deuxième place où ils lutteront jusqu’à la fin avec l’Olympique Lyonnais. Interrogé sur le site du LOSC, Gérard Lopez a livré ses envies pour son équipe.

« Je souhaite que le style de jeu du LOSC ressemble en quelque sorte à celui d’une équipe de basket en NBA, que l’équipe attaque dès qu’elle possède le ballon, que cette approche soit ancrée en nous encore plus qu’elle ne l’est aujourd’hui. Dès qu’on récupère la balle, on sent une clameur, on a l’impression que tout est possible. Ça joue en notre faveur, mais aussi en défaveur de notre adversaire. Et ça, on en a vraiment besoin, c’est le rôle du douzième homme », a ainsi déclaré Gérard Lopez.