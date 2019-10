À l’été 2018, Gianluigi Buffon (41 ans) surprenait le monde du football en signant au Paris Saint-Germain après 17 ans à la Juventus. En une saison avec le club de la capitale, le légendaire portier (plus de 900 matches pro) aura vécu une expérience mitigée et n’aura pas permis aux Rouge et Bleu de passer un cap en Ligue des champions.

Finalement, après sa pige sous les couleurs parisiennes, l’Italien est retourné chez la Vieille Dame. Et lors d’une conférence sur le sport, le champion du Monde 2006 a tenu à remercier le PSG : « Partir a fait de moi quelqu’un de plus accompli, j’avais besoin de sortir de ma zone de confort, a-t-il expliqué par des propos relayés par L’Équipe. Je remercie le PSG car sans eux, j’aurais arrêté de jouer. »

