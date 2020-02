Après Kylian Mbappé, au tour des Diables Rouges. L’international français en a récemment pris pour son grade, puisque, tour à tour, Christophe Dugarry et Frank Leboeuf se sont agacés de la réaction de l’attaquant du PSG lorsqu’il a cédé sa place à Mauro Icardi (à la 69e minute) lors du large succès des siens face à Montpellier (5-0, samedi). Mais Duga, aujourd’hui consultant pour RMC, a rapidement fait une nouvelle victime. Alors que Christian Kabasele, international belge évoluant à Watford, était l’invité de l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, lundi soir, Christophe Dugarry était également de la partie et en a profité pour s’en prendre aux joueurs de la Belgique, et pas n’importe lesquels.

« Les Belges aiment bien la jouer ‘à la cool’ : Kevin De Bruyne dit qu’il ne connaît pas Kylian Mbappé, Eden Hazard n’aime pas s’entraîner, Thomas Meunier est artiste. Ils aiment bien se la jouer plus cools que les mecs cools à côté. Ils font les mecs un peu détachés. Je ne dis pas que c’est de l’arrogance... que nous avons nous Français, je suis d’accord. Le problème, est-ce que ce n’est pas qu’ils s’en fichent ? Je prends la question dans l’autre sens : est-ce que vous n’êtes peut-être pas assez dedans, concernés ou méchants ? Est-ce que vous n’êtes pas trop cools finalement ? Si vous ne gagnez rien avec cette génération-là, il y aura beaucoup de regrets et ce sera difficile pour la Belgique de s’en remettre. Ce sera dur si vous ne gagnez rien avec les joueurs que vous avez », a déclaré l’ancien consultant Canal Plus, dans des propos rapportés par la RTBF. Le défenseur des Hornets a en tout cas invité Christophe Dugarry à venir assister à un entraînement des Diables Rouges, afin de lui prouver qu’ils ont bel et bien « les crocs ». Il est toutefois loin d’être certain que le champion du monde 98 soit si bien accueilli que ça en Belgique.