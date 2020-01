L’attaquant néerlandais Kaj Sierhuis va rejoindre le Stade de Reims ! Selon nos informations, le club champenois est tombé d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour un transfert du joueur de 21 ans, d’un montant de 4 millions d’euros.

Le joueur né à Athènes a fait toutes ses classes à l’Ajax, qui l’a prêté à Groningen pour un an et demi en janvier 2019. Là-bas, il enchaîne les bonnes prestations cette saison. Il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 matches d’Eredivisie en première partie de saison. Il compte sept sélections chez les espoirs néerlandais, pour deux buts.