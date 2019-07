Un nouveau départ. À 33 ans, Adil Hermach cherche un nouveau challenge suite à la fin de son aventure à Ajman Club. « Après avoir passé plusieurs années dans le Golfe, je me retrouve libre. C’est la première année où je le suis. On va voir ce qui va s’offrir à moi. » L’ancien joueur du RC Lens n’exclut aucune option, même s’il a déjà quelques idées sur les projets qui pourraient lui plaire. « J’ai eu quelques touches plus ou moins intéressantes. Maintenant, j’aimerais un projet qui me permette de rester proche de ma famille. Dans les années à venir, j’aimerais bien passer mes diplômes d’entraîneur. Donc si un projet me permet de cumuler les deux, ça peut m’intéresser (...) À 33 ans, ce n’est pas l’argent que je recherche. Si j’ai un bon petit club de Ligue 2 où ça peut se faire et où je ne suis pas loin de chez moi, ça pourrait être intéressant. Il y a des intérêts au Maroc. Pour finir ma carrière, ça m’intéresserait d’y revenir. »

Car Hermach a encore beaucoup à apporter à un club. « J’ai 33 ans et je ne suis pas cramé, ça c’est sûr. On pense parfois qu’un joueur âgé de plus de 30 ans, qui revient du Golfe est terminé. Il n’y a pas de problème me concernant. Les gens ont un des a priori sur les championnats exotiques. C’est vrai, ce n’est pas la Ligue 1. Mais c’est très difficile pour nous les étrangers ». Le joueur, qui se prépare seul et parfois avec un préparateur physique, peut amener aussi son expérience. « Quand vous arrivez dans un vestiaire, il y a des jeunes. Il y a aussi quelques anciens. On est là pour encadrer. C’est à nous de passer l’expérience aux plus jeunes. Il y a des jeunes qui sont plus forts, il y a un vécu qu’ils n’ont pas et nous on passe le relais. Je peux apporter encore beaucoup à un club ». Avis aux amateurs !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10