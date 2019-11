Ce dimanche, Chiasso, lanterne rouge, recevait Lausanne, leader, dans ce qui constituait le choc des extrêmes de la 13e journée de Challenge League, équivalent de la Ligue 2 en Suisse. Les locaux l’ont emporté, au terme d’un match épique (3-2). L’occasion pour un certain Sofian Bahloul (19 ans), auteur de l’ouverture du score, de se mettre un peu plus en évidence. Non conservé par le SCO Angers, le jeune Français s’épanouit en Suisse depuis plus de deux ans, où il a atterri après une détection organisée par Premier’ART.

Très performant cette saison (4 réalisations en 11 apparitions), ce milieu offensif gaucher, dont le profil rappelle un certain Riyad Mahrez, brille de mille feux au point d’attirer de nombreux recruteurs. Selon nos informations, il suscite déjà l’intérêt de plusieurs gros clubs en Suisse, en Premier League et en Russie. Deux écuries de Ligue 1 sont aussi venues aux renseignements. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le jeune homme ne devrait pas manquer de courtisans lors des prochains mercatos.