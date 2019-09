Auteur d’une bonne saison avec le Sporting de Gijón en deuxième division espagnole la saison dernière, où il était prêté par Lorient, Mathieu Peybernes (28 ans) avait décidé de prolonger l’aventure ibérique. Cet été, il s’est donc engagé en faveur d’Almería, signant un contrat de trois ans avec le club andalou. Mais l’été a été animé sur la cote...

Et pour cause, le club a été racheté, à la mi-août, par un riche saoudien, Turki Al-Sheikh. Très rapidement, le cheikh a commencé à vouloir mener une révolution dans l’effectif pour placer ses pions. Óscar Fernández, l’entraîneur, a ainsi été mis à la porte un mois après son arrivée. Les joueurs recrutés avant l’arrivée d’Al-Sheikh ont également été priés de se trouver un club. C’est le cas de Mathieu Peybernes. Le défenseur risquait de ne même pas être inscrit pour le championnat s’il restait. Il a donc dû faire ses valises rapidement, et il s’est engagé avec Lugo, autre club de D2 espagnole, dans les tous derniers instants du mercato, alors que le Deportivo, Alcorcon et Huesca étaient aussi sur le coup. Un deal mené par François Abdou Saadi de Simbioze Football. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat, que le club galicien ne devrait cependant pas lever, puisque des clubs de première division le surveillent déjà en vue du mercato hivernal.

