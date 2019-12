L’Europe se délecte toujours autant pour les joueurs sud-américains. L’un d’entre eux se nomme Yony Gonzales, qui a fait sensation cette saison avec Fluminense (Brésil). Ce grand gabarit (1m84), sous contrat jusqu’en décembre 2019, étonne par sa vitesse balle au pied, ses mouvements et son flair dans la zone de vérité. Autant de qualités qui ne laissent pas insensibles les recruteurs français, qui aimeraient réaliser un coup à la Malcom, l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux.

Le Colombien de 25 ans a déjà signé un pré-contrat avec Benfica d’une durée 4 ans et demi, accompagné d’un salaire avoisinant les 60 000 euros bruts mensuels et d’une prime à la signature de 2 millions d’euros. Le club portugais envisagerait de le prêter dans la foulée. Malgré tout, des clubs de Ligue 1 veulent tenter leur chance jusqu’au bout dans ce dossier. C’est le cas notamment du Montpellier HSC et d’Amiens. Après avoir validé le profil de l’attaquant, auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 34 rencontres cette saison, les deux formations tentent de convaincre le joueur de signer chez eux.