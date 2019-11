Même si l’équipe de France U16 n’est pas véritablement parvenue à briller lors du dernier tournoi du Val-de-Marne, cela n’a pas empêché certains de ses jeunes éléments de se mettre en valeur. Ce fut notamment le cas de Yad Lochereau. Révélé la saison dernière en U17 Nationaux avec le FC Lyon, premier de sa poule devant l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne, le jeune attaquant a intégré, cette saison, le centre de formation de... l’OL. Et le club rhodanien semble avoir eu le nez creux en misant sur cet élément. En seulement quelques semaines, Lochereau a déjà eu l’occasion de se mettre en valeur avec les U16 comme les U17 de Lyon, avec sept buts et trois passes décisives répartis sur ces deux catégories.

Ce qui lui a donc permis d’être appelé en équipe de France de sa catégorie pour le tournoi du Val-de-Marne très prisé des recruteurs. Déjà attentifs à son évolution, les scouts de l’Atletico de Madrid et l’Ajax Amsterdam ont pu confirmer leurs impressions positives de son talent, selon nos informations. Ces derniers ne sont pas les seuls éléments à être intéressés puisque Lochereau suscite les convoitises de nombreux autres clubs étrangers, mais aussi français. Yad Lochereau est ainsi lié à Lyon par une simple convention qui lui permettrait de terminer la saison libre de tout contrat et de s’engager où il souhaite. Un paramètre assez rare pour un joueur de ce potentiel.