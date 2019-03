Toujours sans club, l’ancien international U17 Jordan d’Ambrosio (18 ans), qui était tout proche de s’engager avec le PSG l’été dernier, attire toujours l’intérêt de plusieurs clubs à travers l’Europe. Séville et Fulham sont notamment sur le coup et ont déjà fait une proposition.

Selon nos informations, Valence est aussi intéressé et l’attaquant a notamment fait un essai avec l’équipe U19 cette semaine qui s’est avéré plutôt convaincant. Les Ches pourraient bien devancer Séville et Fulham grâce à leur projet sportif intéressant. Le joueur formé à Sochaux va donc avoir un choix à faire dans les prochaines semaines. On rappelle que le club qui le recrutera devra régler 300.000€ de frais de formation aux Sochaliens.