L’AC Milan a décidément un œil très attentif sur Marseille et ses alentours. Outre son intérêt pour Florian Thauvin (24 ans, Olympique de Marseille), annoncé par France Football, le club lombard accueille cette semaine à l’essai Yanis Gasmi (17 ans), originaire de la région.

Pensionnaire du FC Istres, où il évolue avec les U17 nationaux, le talentueux milieu offensif, formé au SO Caillols et passé par l’OM lors de l’exercice 2017/18, est arrivé dimanche à Milan et a démarré les entraînements lundi. Selon nos informations, les Rossoneri ont insisté pour voir à l’oeuvre cet espoir présenté comme très technique.