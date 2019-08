Voulant à tout prix rester à l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) semble sur le bon chemin alors qu’il ne reste plus que six jours avant la fin du mercato. Pourtant le club lombard souhaite s’en séparer au plus vite et entend se faire comprendre. Alors que Wanda Nara sa compagne et agent avait dit que le joueur devrait rester au club, le directeur sportif Beppe Marotta et le coach Antonio Conte ont fait part de leur envie de régler le dossier.

Et ils ne devraient pas faire traîner les choses puisqu’une rencontre aura lieu entre Wanda Nara et le propriétaire du club Steve Zhang comme le rapporte Sky Italia. Voulant camper sur ses positions, l’Inter Milan va pousser pour que le joueur trouve une porte de sortie. Pour le moment, c’est la Juventus et le Napoli qui sont en pole position.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10