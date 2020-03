Le 12 juin prochain devait avoir lieu le grand lancement de l’Euro 2020. Mais face à la pandémie de coronavirus, l’UEFA a décidé de reporter la compétition d’une année pour laisser un peu plus de temps afin de terminer les championnats européens, qui ont été stoppés. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini a en tout cas donné les points positifs de ce report, expliquant aussi qu’il se voyait déjà à l’Euro dans un peu plus d’un an désormais.

« Sans aucun doute, le rétablissement de Zaniolo sera alors certainement important et les nombreux jeunes que nous aurons dans un an auront acquis de l’expérience. Et attention aux surprises de la dernière minute. S’il répète la saison en cours, je considérerai aussi Caputo. (...) Nous allons sortir de cette partie encore plus forts. Et j’attends déjà l’hymne devant le banc : ça va être une grande émotion », a déclaré le sélectionneur de l’Italie. Pour rappel, l’UEFA a prévu l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021.