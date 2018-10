Pour son sixième match à la tête de la Nazionale, Roberto Mancini continue de faire tourner son effectif afin de trouver la bonne formule. Ce soir contre l’Ukraine, Gianluigi Donnarumma est certes confirmé dans les cages, mais la défense subit un petit lifting. Excellent depuis le début de la saison Alessandro Florenzi prend place sur le flanc droit tandis que Cristiano Biraghi occupe le côté gauche alors que Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini forment la charnière centrale. Jorginho est aligné en sentinelle et se chargera de la création avec Marco Verratti et Nicolò Barella. Enfin la ligne d’attaque a également fière allure puisque Federico Bernardeschi et Federico Chiesa prennent les couloirs alors que Lorenzo Insigne est utilisé dans une position de faux neuf.

En face, Andriy Shevchenko rappellera beaucoup de souvenirs aux supporters italiens et notamment ceux de l’AC Milan. Le sélectionneur de l’Ukraine a misé sur la continuité. Artem Pyatov est dans les cages et pourra compter sur Oleksandr Karavaev, Mykyta Burda, Yaroslav Rakitskiy et Mykola Matvienko. Serhiy Sydorchuk et Ruslan Malinovskyi forment le double pivot. Positionnés sous l’attaquant, Oleksandr Zinchenko, Marlos et Yehven Konoplyanka apporteront de la percussion. Enfin, Roman Yaremchuk prend la pointe du système des Zhovto-Blakytni.

Compositions :

Italie : Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Jorginho, Verratti, Barella - Bernardeschi, Chiesa, Insigne

Ukraine : Pyatov - Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko - Sydorchuk, Malinovskyi - Zinchenko, Marlos, Konoplyanka - Yaremchuk