Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a rappelé qu’il aimerait que Kylian Mbappé (21 ans, Paris SG) participe aux Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2020. Le patron du football français n’a pas non plus totalement fermé la porte du tournoi olympique à un certain Adrien Rabiot (24 ans, Juventus).

« Il n’est pas suspendu. Je n’en ai pas parlé à Ripoll. Je n’ai pas de réponse », a-t-il lâché avant d’évoquer la situation du milieu de terrain de la Juventus avec les A et Didier Deschamps. « C’est plus compliqué si tous les titulaires sont sur pied. Mais ça n’engage que moi. Je connais aussi un peu Didier. Il n’est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Moi, je n’ai jamais rien eu contre lui. J’avais souhaité le rencontrer, pas pour le punir. Je constate avec plaisir qu’il rejoue dans un club prestigieux, où il est titulaire ces derniers temps », a-t-il conclu.