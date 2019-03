Libre de tout contrat suite à son limogeage de Manchester United, José Mourinho est devenu consultant et fait le tour des plateaux télévisés. Le technicien portugais a notamment accordé une interview à BeIN Sports. Interrogé sur l’attaquant français Kylian Mbappé, il n’a pas été avare en compliments : « un joueur comme Mbappé ... Quand on parle de futur, on n’a pas besoin de dire ce qu’il va devenir dans cinq ans, dans dix ans. Regardez déjà aujourd’hui, il est absolument incroyable. »

José Mourinho a poursuivi ses éloges envers le natif de Bondy. Mieux, il n’a pas hésité à le comparer aux meilleurs joueurs actuels : « par son âge, sur le marché, Messi et Ronaldo ont plus de 30 ans, Neymar a 27 ou 28 ans [...] Au niveau économique, l’âge compte et je pense qu’il est le joueur le plus rentable du monde aujourd’hui. Le plus cher si on parle d’un éventuel transfert. Le joueur le plus cher du monde. »