Steven Nzonzi, actuellement en difficulté à Galatasaray, va casser son prêt pour tenter sa chance ailleurs. Et comme nous vous révélions ce matin, Steven Nzonzi discute avec le Stade Rennais pour une arrivée cet hiver pour un prêt de six mois.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur du club breton, Julien Stephan a confirmé l’intérêt rennais pour le champion du monde 2018, toujours sous contrat avec l’AS Roma. « C’est un profil très intéressant que nous suivions déjà l’été dernier. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai pas d’informations à vous donner. C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses mais on n’est pas sûr de pouvoir y arriver », a-t-il expliqué, indiquant par ailleurs que Jérémy Gelin resterait cet hiver en Bretagne en dépit de l’intérêt d’Amiens.