Le 20 février dernier, le ministère public de la Confédération helvétique inculpait le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi pour instigation à la gestion déloyale. Une accusation qui concernait l’enquête sur l’attribution des droits TV des coupes du Monde 2026 et 2030. Mais on se dirigerait vers un dénouement heureux dans cette affaire. Selon les informations du Monde, Al-Khelaïfi pourrait bien échapper à un procès en Suisse.

Ainsi, le Tribunal pénal fédéral suisse aurait demandé jeudi au parquet de revoir son jugement en lui renvoyant son acte d’accusation dans le cadre de l’attribution des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030 pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. En effet, les juges estimeraient que les faits reprochés au président du PSG en sa qualité de directeur de beIN Media et à l’ancien secrétaire général de la FIFA entre 2007 et 2015 Jérôme Valcke, s’inscrivent dans un contexte privé sans aucun lien avec les activités professionnelles de ce dernier. Concrètement, le TPF remet en cause l’existence d’une infraction pour gestion déloyale. Une nouvelle qui enlèverait une belle épine du pied de Nasser Al-Khelaïfi...