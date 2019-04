L’élimination de la Juventus de Turin par l’Ajax Amsterdam en C1 hier soir (défaite 1-2 après le 1-1 à l’aller) aurait pu pousser dehors l’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri. Mais après la rencontre, l’Italien a assuré qu’il sera encore présent au poste la saison prochaine : « Avec le président, on a parlé il y a quelques jours avec l’idée de se revoir, a confié Allegri, dans des propos rapportés par Ouest-France. Mais ma décision a été prise il y a longtemps et c’est celle de rester. J’ai un contrat (qui dure jusqu’en 2020, ndlr) et il y a du travail à faire. La motivation, si je ne l’avais pas, je l’aurais dit au président. Mais ce n’est pas le cas. Je pense que durant ces cinq ans, on a bien travaillé, les joueurs ont progressé. Gagner cinq scudetti, ça n’est pas facile, faire deux finales de Ligue des champions, ça n’est pas facile, gagner quatre Coupes, ça n’est pas facile. »

Ces déclarations ont été confirmées par le président de la Juve, Andrea Agnelli, qui a aussi annoncé de son côté qu’Allegri sera bien sur le banc l’an prochain : « Ça sera avec Allegri sur le banc, bien sûr. Il a encore un an de contrat. On va s’asseoir en fin de saison pour discuter ensemble. On a un groupe jeune et fort, y compris au sein du staff. On réessaiera la saison prochaine. »