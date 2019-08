Samedi, à 18h, l’octuple champion d’Italie en titre remet son trophée en jeu, sur la pelouse de Parme. L’occasion pour les nouvelles recrue de la Vieille Dame de faire leur première apparition. Pour Adrien Rabiot, arrivé libre du Paris Saint-Germain, il s’agira d’un début en Serie A. S’il n’a pas l’assurance d’être titulaire, le milieu français s’est déjà parfaitement acclimaté à sa nouvelle équipe et semble déjà apprécier évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo est un grand professionnel. C’est un grand avantage pour moi de m’entraîner et de jouer avec un joueur comme lui. Nous jouons tous les deux à gauche, ce qui nous permet de mieux nous comprendre et de trouver le meilleur. Dans les matches où nous avons joué ensemble, nous avons eu une bonne alchimie. C’est aussi très utile pour l’équipe d’avoir un joueur comme lui, dont on peut prendre exemple », a-t-il révélé dans une interview donnée à Sky Italia.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10