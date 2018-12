Sa carrière professionnelle n’a démarré que depuis quelques mois et, pourtant, Kylian Mbappé (20 ans) voit déjà plus loin. Au cours d’un entretien accordé au Parisien, l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France a en effet expliqué qu’il se verrait bien devenir entraîneur une fois ses crampons raccrochés.

« J’espère que je serai entraîneur ! Mon père (Wilfrid) et mon oncle (Pierre) m’ont montré la voie à suivre (Wilfrid a entraîné les catégories de jeune à Bondy et Pierre a coaché Levallois et Ivry en CFA), et ce métier m’a toujours fasciné. Je suis un amoureux du terrain et j’aimerais ne jamais le quitter », a-t-il lancé. C’est dit !