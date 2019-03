Dans un entretien à paraître mercredi dans les colonnes de Nice-Matin, le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas (31 ans) s’est confié sur ses premiers pas en tant que joueur de l’AS Monaco. Des premiers pas au cours desquels il a croisé une vieille connaissance, en la personne de Patrick Vieira, son ancien partenaire à Arsenal (les deux hommes ont joué une saison ensemble, en 2004-2005). Ce qui a généré une sympathique anecdote

« J’ai revu Patrick Vieira quand on a joué contre Nice avec Monaco et c’était très drôle car je l’ai croisé dans le vestiaire avant le match, il était avec le Président de Nice et il lui dit en me regardant : "Président, c’est le gamin qui m’a fait quitter Arsenal" ». En effet, après la saison 2004-2005, Patrick Vieira a quitté Arsenal pour la Juventus et Fabregas a pris plus de poids dans l’entrejeu des Gunners.