Après la longue pause hivernale, l’équipe nationale d’Italie retrouve les terrains et débute un périple à travers l’Europe, avec en point de mire une qualification pour l’UEFA Euro 2020, premier Championnat d’Europe itinérant de l’histoire à se tenir dans 12 villes, qui verra le stade olympique de Rome accueillir le match d’ouverture et trois autres rencontres du tournoi, dont un quart de finale. Le sélectionneur de la Nazionale, Roberto Mancini, a convoqué 29 joueurs pour les deux premières rencontres de qualifications pour l’Euro, face à la Finlande et au Liechtenstein, prévues respectivement le samedi 23 mars au stade Friuli d’Udine et le mardi 26 mars au stade Tardini de Parme.

Quatre joueurs font leur retour : le vétéran serial buteur Fabio Quagliarella, auteur de 20 réalisations en Serie A sous les couleurs de la Samp cette saison, Stephan El Shaarawy, qui a lui inscrit 9 buts avec la Roma, mais également le défenseur de la Juventus Leonardo Spinazzola et celui du Torino, Armando Izzo. Roberto Mancini fait également de nouveau appel à la jeunesse avec Moise Kean (2000), remplaçant à la Juve mais double buteur face à l’Udinese la semaine passée, Nicolò Zaniolo, qui étincèle à la Roma, Gigio Donnarumma (99), Nicolò Barella, Federico Chiesa (97) et Gianluca Mancini (96). Pas de Mario Balotelli, ni d’Andrea Belotti, qui font pourtant les beaux jours de l’Olympique de Marseille et du Torino.

La liste des 29 convoqués

Gardiens de but : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Défenseurs : Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valence), Alessio Romagnoli (Milan) Leonardo Spinazzola (Juventus)

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Rome), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaquants : Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Fribourg), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari) Matteo Politano (Inter) et Fabio Quagliarella (Sampdoria).