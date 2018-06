L’OL pourrait perdre un ou plusieurs défenseurs d’axe durant ce mercato entre la vente espérée de Mapou Yanga-Mbiwa et l’incertitude autour de Marcelo, qui est courtisé notamment par l’AC Milan.Le club français protège ses arrières. D’après France Football, Lucas Verissimo est sur les tablettes des Gones.

Santos espère en tirer entre 8 et 10 M€. Le joueur de 22 ans était dans le viseur de Nantes la saison passée, qui avait alors proposé 3 M€, quand le club auriverde demandait 6 M€. Des médias au Brésil évoquent également l’intérêt du Torino, de l’Udinese et de la Lazio. Un peu plus tard dans la soirée, L’Equipe affirmait que l’OM était aussi sur les rangs. On s’avance peut-être vers un duel franco-français pour ce défenseur.