OL-LOSC, ou le 3e contre le 2e de la saison passée. Les dynamiques ont changé et ce sont deux équipes en quête de résultats, et surtout de continuité, qui s’affrontaient ce mardi soir au Groupama Stadium. Avec 22 points au compteur chacun, les deux formations se devaient de l’emporter pour ne pas se faire trop décrocher du peloton de tête. Elles ont donc démarré tambour battant, avec une grosse occasion de chaque côté (Depay pour l’OL, Osimhen pour le LOSC). Mais les gardiens se sont imposés à chaque fois. Derrière, la rencontre a perdu en qualité technique et n’a pas offert beaucoup de réelles situations de but.

Au retour des vestiaires, l’OL a poussé un peu plus, de manière désordonnée toutefois. Et sur une relance ratée de Marcelo, André a pu toucher Osimhen qui a joué en remise vers Ikoné qui terminait le travail (0-1, 68e). Avec les entrées d’Aouar puis Dembélé, l’OL tentait de recoller mais se montrait trop brouillon. Score final 1-0 pour Lille, qui grimpe à la 4e place du championnat, tandis que l’OL passe à la 8e place, avec cette troisième défaite à domicile de la saison.