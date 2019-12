Ce n’est un secret pour personne, le chanteur Robbie Williams est un inconditionnel du foot. Grand supporter de Manchester United, l’artiste anglais est présent dans le nouveau documentaire sur Toni Kroos. Et il en a profité pour nous offrir quelques drôles de séquences.

« Je crois que nous avons le meilleur championnat du monde, la Premier League. C’est pour ça qu’il y a un truc qui me gêne ! Le Real Madrid m’a fait sentir tout petit, comme si j’avais un petit pénis. Le football est ma religion et je n’aime pas qu’il y ait des dieux plus grands que le mien », a confié le chanteur britannique, qui a aussi demandé à Toni Kroos de rejoindre les Red Devils. L’Allemand appréciera !