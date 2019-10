Dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Lisbonne pour y affronter le Benfica. Si Rudi Garcia avait décidé de s’appuyer sur un 4-4-2 avec le duo Depay, Dembélé en attaque. Malheureusement pour les joueurs rhodaniens, leur entame fut catastrophique et leur a coûté un but dès la quatrième minute de jeu. Bien servi dans la surface par Cervi, Rafa Silva ajustait Lopes d’une frappe imparable (1-0, 4e). Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia affichaient un autre visage. Peu après l’heure de jeu, Cornet sur la droite voyait sa frappe déviée heurter la transversale d’Odysseas Vlachodimas (64e).

L’OL se voyait enfin récompensé de ses efforts et recollait au score. Sur la droite, Leo Dubois distillait un excellent centre pour Depay au six mètres dont la volée ajustait Vlachodimas (1-1, 70e). Sur un contre, Traoré filait côté droit et servait Depay à l’entrée de la surface. L’international néerlandais enroulait bien son ballon et obligeait Vlachodimas à s’employer (80e). Alors que l’Olympique Lyonnais tenait un bon résultat nul, Anthony Lopes effectuait une mauvaise relance à la main qui arrivait sur Pizzi. Le joueur lisboète profitait de l’offrande pour pousser le cuir au fond des filets (2-1, 86e). Une boulette qui coûtait cher à Lyon qui devra batailler pour arracher une potentielle qualification.