L’OL a réalisé un bel exploit mercredi soir en battant la Juventus 1-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La qualification est évidemment loin d’être acquise puisque la Vieille Dame possède dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais de 35 ans a d’ailleurs hâte d’être au match retour à en croire ses déclarations à Sky Sport Italia ce vendredi soir.

« Évidemment que nous ne sommes pas contents, nous sommes en colère. Nous aurons le match retour à domicile. Nous sommes confiants sur le fait de pouvoir nous qualifier. On espère jouer à domicile devant nos fans... (rires, en rapport à l’épidémie de Coronavirus). Tout peut arriver. J’ai hâte et je suis convaincu que nous passerons ce tour. Si nous avons peur de l’élimination ? Non, nous sommes détendus et concentrés, la Ligue des Champions est la compétition la plus difficile qui existe », témoigne le quintuple Ballon d’Or.