Demain soir, le Paris Saint-Germain va disputer son troisième match de la saison en UEFA Champions League. Après avoir battu le Real Madrid et Galatasaray, le club de la capitale va tenter de poursuivre sur sa lancée face au Club Bruges (match à suivre en direct sur notre site en live commenté).

Pour ce choc, Thomas Tuchel a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs. L’entraîneur allemand pourra notamment compter sur Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Blessé, Neymar est lui absent. Bakker, Bulka, Draxler, Gueye, Kehrer et Mbe Soh ne sont pas non plus du voyage.

Le groupe du PSG :

Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Dagba, Di Maria, Diallo, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Mbappé, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.