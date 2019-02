Auteur de l’ouverture du score pour le Paris Saint-Germain face à Manchester United (2-0), Presnel Kimpembe a vécu une soirée riche en émotions. Interrogé sur son premier but inscrit en professionnel, le défenseur tricolore n’a pas caché sa joie.

« Oui c’était un match pas facile. Ouvrir la marque dans un match pareil surtout en Ligue des Champions, c’est très gratifiant, je vais m’en rappeler. Je suis très content et très fier d’avoir ouvert la marque et d’avoir mis ce premier but, mais je suis encore plus heureux pour la victoire. On a un coach qui nous briefe beaucoup, qui fait beaucoup de vidéos et de tactique. On a voulu démontrer au monde entier quoi est capable de faire sans eux (Neymar et Cavani). On a su le démontrer et on est heureux », a -t-il déclaré au micro de RMC Sport.