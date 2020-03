Tottenham a montré un bien pâle visage ce mardi soir face au RB Leipzig, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Après avoir perdu 1-0 chez eux, les Spurs ont sombré hier à la Red Bull Arena et n’ont jamais été en mesure d’inquiéter leurs adversaires dans une rencontre à sens unique. Pour cette raison, Dele Alli a tenu à s’excuser auprès des fans.

« Nous devons nous excuser auprès des fans qui sont venus ici, ils méritent mieux. Nous avons dû faire preuve de maturité et de combat, et nous ne l’avons pas fait. C’est dévastateur. Nous avions un espoir (de qualification) avant le match et nous n’avons pas joué. Il s’agit de la Ligue des champions, et si vous n’intervenez pas, vous êtes punis », a-t-il admis après la rencontre.