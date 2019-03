Pour ceux qui ne connaissent pas CombiMax, l’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaires. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 6 propositions de paris sur des matches au risque limité, mais qui peuvent vous rapporter plus de 8 300€ pour une mise de 100 € :

Liverpool – Burnley (victoire de Liverpool à 1,11*)

Difficile d’imaginer la modeste équipe de Burnley faire tomber les Reds dans son jardin Anfield. Les hommes de Jurgen Klopp sont imprenables cette saison à domicile : ils n’ont pas perdu une seule fois et concédé seulement deux matchs nuls (Manchester City et Leicester). De plus Liverpool a besoin de points pour ne pas se faire distancer par Manchester City dans la course au titre. Tout porte à croire que le trident offensif Salah, Mané et Firmino ne fera pas de manière au moment de s’occuper de Joe Hart et de ses coéquipiers.

ASSE-Lille (victoire de l’ASSE à 2,25*)

C’est le second concurrent au podium que les Verts affrontent en une semaine (après Marseille dimanche dernier) et si les Stéphanois veulent avoir une chance de rester dans la course ils devront se dépasser et venir à bout d’une solide équipe lilloise. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont les armes pour le faire et le récent historique des confrontations montre que l’ASSE s’en sort quasiment à chaque fois face aux Nordistes : sur les 5 dernières confrontations à domicile, l’ASSE a battu 4 fois les Dogues dont le mémorable 5-0 (38ème journée 2017-2018). L’issue de la rencontre pourrait donc tourner en faveur de Saint-Étienne.

Chelsea - Wolverhampton (victoire de Chelsea cote à 1.46*)

Les Blues affrontent ce dimanche l’étonnant promu Wolverhampton qui arrive pour l’instant à tirer son épingle du jeu dans l’élite anglaise. La tâche s’annonce néanmoins ardue pour les Wolves puisque les Blues ont bien rebondi et ont enchaîné 3 solides victoires face à Tottenham, Fulham et le Dynamo Kiev et sortent du brouillard après un passage à vide avec notamment la double défaite face à Manchester City en championnat (6-0) et en finale de la Carabao Cup (0-0, défaite aux tirs aux buts). Maurizio Sarri semble déterminé à conserver son poste et à accrocher les places européennes et ce ne sont pas les Wolves qui vont l’en empêcher.

Valladolid - Real Madrid (victoire de Valladolid cote à 5*)

Rien ne va plus au Real Madrid. Etrillée 4-1 par l’Ajax Amsterdam à Santiago Bernabeu, la Casa Blanca n’a plus que le championnat à jouer. Le coup est rude d’autant que les dissensions du vestiaire, le clash entre Sergio Ramos et le président Florentino Perez et le probable limogeage de Santiago Solari à l’issue de la rencontre sont de raisons suffisantes pour que le Real Madrid arrive le moral dans les chaussettes et la tête ailleurs sur la pelouse du Real Valladolid. Le Real Madrid, qui reste sur 4 défaites lors des cinq derniers matches pourrait ainsi mordre la poussière face à un adversaire qui pourrait profiter du mal-être du club Merengue pour l’emporter.

Arsenal – Manchester United (victoire de Manchester United cote à 2,85)

Quelques jours après leur incroyable braquage au Parc des Princes, les Mancuniens se déplacent chez les Gunners de Unaï Emery, qui eux, se sont fait surprendre en Europa League par le Stade Rennais (3-1). Un seul petit point sépare les deux équipes au classement, mais l’avantage psychologique est du côté des soldats d’Old Trafford qui n’ont perdu qu’un seul match en 2019 ! Et un coup d’œil à l’historique des confrontations entre les deux clubs confirme la supériorité mancunienne sur Arsenal : depuis 2008, Manchester United gagne 61% des rencontres contre seulement 17% de victoires d’Arsenal (21% de matchs nuls). La bonne série de Ole Gunnar Solskjaer et de son équipe pourrait bien se poursuivre ce week-end à Londres.

OM – Nice (victoire de l’OM cote à 1,48*)

Après un coup de mou cet hiver, les Phocéens ont prouvé qu’il fallait encore compter sur eux pour la course au podium. Les Marseillais restent sur une bonne série de 5 matchs sans défaite dont une probante victoire face à Saint-Étienne dimanche dernier. De plus, l’OM, lorsqu’il joue dans son antre en championnat, n’a perdu qu’à deux reprises en 2018 et est invaincu en 2019. Cette performance, l’OM la doit en grande partie à Mario Balotelli, qui, poussé par le peuple phocéen, marque à chaque fois qu’il joue au Vélodrome. Si la logique est respectée, le derby de la Méditerranée tournera en faveur de l’OM.

En pariant 100% sur ces quelques cotes plus que probables, la cote cumulée grimpe à 61,10* et PMU boost vos gains à hauteur de 10%, soit un total de plus de 8 300€ !

Et en profitant du premier pari perdu remboursé à hauteur de 100€ pour toute première inscription, vous pariez sans risques. Alors n’hésitez plus et pariez ici !

* Cote soumise à variation "