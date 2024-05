Real Madrid - Bayern Munich : les compositions officielles

Suite et fin des demi-finales de la Ligue des Champions 2024 avec un choc au sommet entre le Real Madrid et le Bayern Munich ce soir. Au match aller, les deux formations s’étaient quittées sur un 2-2. A domicile, les Merengues de Carlo Ancelotti s’organisent dans un 4-4-2 losange classique avec Andriy Lunin dans les cages derrière Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernandez et Ferland Mendy. Toni Kroos est placé comme sentinelle avec Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à ses côtés tandis que Jude Bellingham est un cran plus haut. Devant, Vinicius Junior et Rodrygo Goes sont associés en pointe.

De son côté, le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier et Noussair Mazraoui en défense. Konrad Laimer est placé en sentinelle auprès d’Aleksandar Pavlović. En attaque, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Serge Gnabry.

Les compositions

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Valverde, Kroos, Tchouaméni - Bellingham - Vinícius, Rodrygo

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui - Pavlović, Laimer - Sané, Musiala, Gnabry - Kane

