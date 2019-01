Avec le départ de Fodé Ballo-Touré du côté de l’AS Monaco cet hiver, le LOSC va devoir se trouver un nouvel arrière gauche. Ainsi, selon L’Équipe, les Dogues auraient un oeil sur un jeu croate de l’Hadjuk Split.

En effet, après avoir été recalés une fois, les Nordistes sont revenus à la charge pour Domagoj Bradaric, âgé de 19 ans avec une offre de 6 me plus 10% de la plus-value lors de la possible revente. Problème, l’Ajax aurait soumis la même offre.