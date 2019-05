L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait tenté de recruter le milieu gauche de Dortmund, Raphaël Guerreiro. L’hiver dernier, il avait essayé de faire signer le défenseur central du même club, Julian Weigl. Deux pistes qui n’avaient finalement pas abouti, au grand dam de Thomas Tuchel, qui voulait à tout prix les attirer, lui qui les connaît bien pour les avoir eus sous ses ordres au BVB.

Mais comme l’indique Bild, le PSG va retenter sa chance cet été pour Weigl et Guerreiro, avec cette fois-ci une chance réelle de les faire signer. Concernant le milieu allemand, sous contrat jusqu’en 2021 avec Dortmund, Paris sera prêt à mettre la somme demandée par le BVB, sachant que Weigl avait désiré rejoindre le PSG cet hiver, mais que son club avait refusé de le laisser partir. Sa bonne deuxième partie de saison pourrait toutefois semer le doute dans l’esprit de Weigl, lui qui a désormais la confiance de son entraîneur, Lucien Favre, qui va tenter de le convaincre de rester au BVB. Pour Guerreiro, une signature semble plus aisée, étant donné qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et que l’arrivée récente de Nico Schulz (pour 27 M€) lui enlève très certainement son statut de titulaire, ce qui lui donne des envies d’ailleurs.